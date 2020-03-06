فيديو نادر لأحمد جمال وهو طالب في الجامعة

عرف الجمهور الفنان أحمد جمال، منذ دخوله برنامج "أرب أيدول"، وأحبه كثيراً وكان يصوت له في البرنامج حتى وصل للنهائيات الآخيرة بالبرنامج، ولقبه الجمهور ولجنه التحكيم ب "السلطان" ومنهم من كان يعرفه قبل دخوله للبرنامج فكان لديه ألبوم صغير قبل دخوله البرنامج.





وانتشر على السوشيال ميديا مؤخراً فيديو لجمال، وهو طالب بكلية صيدلة، ويغني مع أصدقائه في الكلية، أغنية "بنت الأيه" للفنان تامر حسني.



وكان أصدقائه يتفاعلون معه، ويغنون ويمزحون معه في الفيديو.





يذكر أن آخر عمل طرحه جمال أغنية "كل سنة وانت طيب" تزامناً مع عيد الحب، والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقى جيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالاً بعيد الحب حيث تم إطلاقها على موقع اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

