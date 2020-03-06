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ضبط 7934 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:54 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 7934 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

2505 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
369 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير".
12 دراجة نارية مخالفة.
85 مخالفة "موقف عشوائي".
105 مخالفة شروط الترخيص.
41 حالة تعاطي للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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مخالفات مرورية حوادث الفجر اخبار الحوادث

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