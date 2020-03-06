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الزمالك والترجي.. كارتيرون يتفوق على أبناء تونس 5-1

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:42 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة، عندما يحل ضيفا على الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وسبق وخاض الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، العديد من المواجهات القوية ضد الترجي.

تاريخ مواجهات باتريس كارتيرون ضد الترجي:

التقي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع فريق الترجي التونسي في 6 مباريات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجلت الأندية التي تولي تدريبها 12 هدف، واستقبلت شباكها7 أهداف.

أول مواجهة جمعت "كارتيرون" مع فريق الترجي كانت خلال قيادته للأهلي وذلك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2017 / 2018، وفاز المارد الأحمر بهدف نظيف.

تكرر اللقاء بين كارتيرون خلال قيادته للأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 / 2018، وفاز المارد الأحمر 3 – 1 في لقاء الذهاب، بينما خسر 3-0 في الإياب ليتوج بطل تونس بلقب البطولة الإفريقية.

التقي المدرب الفرنسي خلال قيادته لفريق الرجاء المغربي مع فريق الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2018 / 2019، وفاز بطل المغرب 2 – 1 وتوج بكأس البطولة.

كارتيرون لعب مع الزمالك مباراتين ضد الترجي، الأولى كانت في نهائي النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي والذي جمع الزمالك مع بطل تونس، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة  3 – 1 وتوج بكأس البطولة الإفريقية.

والثانية كانت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة.
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