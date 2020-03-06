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عاجل.. إرهابي يفجّر نفسه قرب السفارة الأمريكية بتونس

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:42 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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جدّ منذ قليل، تفجير إنتحاري قرب السفارة الأمرييكة بتونس، وفق ما أكدته بعض المصادر الموثوقة، كما أكد شهود عيان أنهم سمعوا صوت إنفجار قوي قرب المكان.

وقد أقدم إرهابي يمتطي دراجة نارية، على تفجير نفسه بحزام ناسف، مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة.

ومن المرجح وفق الأخبار الأولية، أنه لا وجود لضحايا باستثناء الإرهابي الذي فجر نفسه.
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