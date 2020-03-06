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وزير الأوقاف يوجه نصيحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:40 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجب أن نستقي المعلومات عن فيروس كورونا من المصادر الرسمية، معقبا: "هناك جهات وجماعات تستغل مثل تلك الحوادث في نشر الشائعات".

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد المجمع الإسلامي في بورفؤاد، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب أن نُعمل عقلنا، ولا ننقل معلومة دون التأكد من صحتها، حتى لا نشر الأكاذيب، حيث يجب أن ننتبه لما نقول، أو نشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه لو اتقى الإنسان ربه، فأنه لن يتكبر، أو يستعلى على غيره بعمله أو ماله، منوها بأن الإنسان االمؤمن لا يأتي منه إلا كل خير.
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الكلمات المفتاحية

وزير الاوقاف كورونا

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