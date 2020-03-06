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لخلافات الجيرة.. ضبط شخصين لقتلهما آخر في القليوبية

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:40 م
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المتهمان
المتهمان
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط سائق ونجله لقيامهما بارتكاب واقعة مقتل مواطن بسبب خلافات الجيرة.

وتبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول نجار مسلح ومقيم بدائرة القسم متوفٍ إثر إصابته بجرح طعني وسجحات وكدمات.

وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجة المتوفي ربة منزل ومقيمة بالعنوان ذاته، اتهمت جيرانها سائقا ونجله ومقيمان بذات العنوان مصابان بجروح بالرأس والجبهة، بسبب خلافات الجيرة، حيث حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بالضرب، وقيام السائق بإحضار سلاح أبيض عبارة عن "سكين" وقام بطعن المتوفي محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد السائق ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
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