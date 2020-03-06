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مروان خوري: كنت نشال وأنا صغير ووالدتي خلصتني من هذه العادة
الجمعة 06/مارس/2020 - 01:19 م
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مي مرسي
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ذكر الفنان مروان الخوري عن أسرار كان يفعلها في طفولته وجذبت الجمهور وهي أنه كان يأخذ أشياء ليست ملكه رغم أنه كان عنده فضائل بشخصيته ومتفوق بدراسته وذالك عند استضافته مع الإعلامية أكل عرفه في برنامج "فيه أمل" على تليفزيون أبو ظبي.
وقال "الخوري" أنه في طفولته كان عصبي جدا ويخترع أشياء وحكى عن موقف وهو بسن الحادية عشر عن أخذه شئ ليس بملكه وكانت رد فعل والدته صعبة وقالت له: "انت لست بحاجة لأخذ شئ ليس ملكك".
وأكمل كلامه قائلا أن الطفل بيفعل أشياء غريبة تكون له كا محفز لأشياء أخري ولكنه يتركها بعد ذالك.
وقال "الخوري" أنه في طفولته كان عصبي جدا ويخترع أشياء وحكى عن موقف وهو بسن الحادية عشر عن أخذه شئ ليس بملكه وكانت رد فعل والدته صعبة وقالت له: "انت لست بحاجة لأخذ شئ ليس ملكك".
وأكمل كلامه قائلا أن الطفل بيفعل أشياء غريبة تكون له كا محفز لأشياء أخري ولكنه يتركها بعد ذالك.
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