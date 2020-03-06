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نقيب المحامين يكلف "التوني" بحضور تحقيقات قضية اختطاف محامٍ

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:28 م
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سامح عاشور
سامح عاشور
أسماء قورة - آيات عامر
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كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الجمعة، يحيى التوني، أمين صندوق النقابة، بحضور التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن اختطاف المحامي هشام سليمان بالإسكندرية. 

واستمعت النيابة لأقوال زملاء المحامي المختطف للتعرف على حقيقة الأمر، واستمرت التحقيقات حتى الثانية صباحا. 

وأكد "عاشور"، أن النقابة تتابع القضية لحظة بلحظة حتى يعود المحامي إلى بيته سالما.
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