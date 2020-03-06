نقيب المحامين يكلف "التوني" بحضور تحقيقات قضية اختطاف محامٍ

كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الجمعة، يحيى التوني، أمين صندوق النقابة، بحضور التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن اختطاف المحامي هشام سليمان بالإسكندرية.





واستمعت النيابة لأقوال زملاء المحامي المختطف للتعرف على حقيقة الأمر، واستمرت التحقيقات حتى الثانية صباحا.



