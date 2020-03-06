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الصحة المغربية: اكتشاف ثاني إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، قادمة من إيطاليا.

وقالت الوزارة، إن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأشارت إلى أن مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة ستقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

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