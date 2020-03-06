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لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل عمومية 'الصحفيين'

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:11 م
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جانب من التسجيل
جانب من التسجيل
ميسون أبو الحسن
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قرر مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل الجمعية العمومية العادية للنقابة، منذ قليل؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يدعوها المجلس للانعقاد يوم الجمعة 20 مارس الجاري.

 وكان قد دعا مجلس النقابة، أعضائها، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي، اليوم الجمعة، وذلك إعمالًا لنص المواد 33 و34 و35 من قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50%+1 من الأعضاء المقيدين بجداول المشتغلين.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020، في موعد غايته أسبوع قبل الانعقاد، وذلك طبقًا للمادة 34 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1976.

ويناقش جدول أعمال الجمعية العمومية التالي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2019 إلى فبراير 2020.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2019، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام 2020.

4- تفويض المجلس في إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح والمتبع.

5- ما يُستجد من أعمال.
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