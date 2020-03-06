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ندى بسيوني بابتسامة مشرقة هذا الصباح

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:48 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة ندى بسيوني صورة من أحدث جلسة تصوير لها بابتسامة مشرقة لهذا الصباح وظهرت بتيشيرت أبيض وشعر منسدل على كتفها وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت "بسيوني" تعليقا على الصورة على الصورة قائلة: "إحنا وراكي يا دنيا يا هنعدلك يا هنعدلك..يا صباح كل حاجة حلوة" وتفاعل الجمهور على الصور قائلا أحدهم "صباح الجمال والدلال يا قمر" وقال آخر: "يومك سعيد".

يذكر أن آخر أعمال ندى بسيوني مسرحية "أعمال الست" وهو عمل كوميدي يشاركها فيه عدد من الفنانين منهم محمد عز وهاجر الشرنوبي.
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