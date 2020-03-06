وزير الأوقاف: الدولة أنفقت 4 مليارات جنيه على عمارة المساجد

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بما قامت به مصر في عمارة المساجد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبا: "أتحدى ما حدث في مصر أن يكون قد حدث في دولة بالعالم".



وأشار "جمعة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة أنفقت 2،8 مليار جنيه خلال 6 سنوات، فضلا عن انفاق 1،8 مليار جنيه من الموارد الذاتية، أي تم إنفاق 4 مليار جنيه على عمارة المساجد.



وأضاف وزير الأوقاف، أنه تم تطوير مسجد المجمع الإسلامي ببورسعيد بتكلفة وصلت إلى 4 مليارات جنيه مناصفة بين الوزارة وهيئة قناة السويس.

