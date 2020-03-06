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الأرصاد: عاصفة ترابية تصيب 4 مناطق في المملكة اليوم

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:04 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول الى عاصفة ترابية تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية،الشرقية).

فيما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار خفيفة على مناطق شمال المملكة.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كمساعة تتحول على الجزء الشمالي والاوسط الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كمساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
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الكلمات المفتاحية

المملكة الطقس الأرصاد

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