"بفستان أصفر".. أحلام تتألق في إحدى حفلاتها الغنائية

شاركت المطربة أحلام، صور من إحيائها لحفل زفاف وظهرت متألقة بفستان أصفر مطرز بالورود وحذاء"هيلز" وشنطة "كروس" صغيرة وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت أحلام معبرة عن فرحتها لإحياء هذا الحفل قائلة: "شرفت باحياء حفل زفاف الجميله العنود آل سعود كانت ولا اجمل تحمل كل الحب والفرح ودائمًا ايامكم سعاده واتمنى ان اكون اسعدتكم مثل ما اسعدت بوجودي بينكم شكرًا لاخوي وصديقي الصدوق الغالي راشد السعيد اللي دائمًا وجوده في اي حفل يعني ترتيب ملكي من الالف الى الياء شكرًا من القلب".وتفاعل الجمهور مع الصور معبرين عن إعجابهم بالفستان وبمظهرها الجذاب قائلا أحدهم: "دخيلي الأصفر واللي لابسه الأصفر"، وقال آخر: "اكيد يا ملكة يا مليكة انتي فوق فوق".يذكر أن آخر أعمال أحلام أغنية "أنا مدري عن الناس" وهي كلمات بدر بن عبد المحسن وألحان الموسيقار طلال وإشارف عام خالد أبو المنذر.