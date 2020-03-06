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"بفستان أصفر".. أحلام تتألق في إحدى حفلاتها الغنائية
الجمعة 06/مارس/2020 - 12:10 م
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مي مرسي
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شاركت المطربة أحلام، صور من إحيائها لحفل زفاف وظهرت متألقة بفستان أصفر مطرز بالورود وحذاء"هيلز" وشنطة "كروس" صغيرة وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت أحلام معبرة عن فرحتها لإحياء هذا الحفل قائلة: "شرفت باحياء حفل زفاف الجميله العنود آل سعود كانت ولا اجمل تحمل كل الحب والفرح ودائمًا ايامكم سعاده واتمنى ان اكون اسعدتكم مثل ما اسعدت بوجودي بينكم شكرًا لاخوي وصديقي الصدوق الغالي راشد السعيد اللي دائمًا وجوده في اي حفل يعني ترتيب ملكي من الالف الى الياء شكرًا من القلب".
وتفاعل الجمهور مع الصور معبرين عن إعجابهم بالفستان وبمظهرها الجذاب قائلا أحدهم: "دخيلي الأصفر واللي لابسه الأصفر"، وقال آخر: "اكيد يا ملكة يا مليكة انتي فوق فوق".
يذكر أن آخر أعمال أحلام أغنية "أنا مدري عن الناس" وهي كلمات بدر بن عبد المحسن وألحان الموسيقار طلال وإشارف عام خالد أبو المنذر.
وعلقت أحلام معبرة عن فرحتها لإحياء هذا الحفل قائلة: "شرفت باحياء حفل زفاف الجميله العنود آل سعود كانت ولا اجمل تحمل كل الحب والفرح ودائمًا ايامكم سعاده واتمنى ان اكون اسعدتكم مثل ما اسعدت بوجودي بينكم شكرًا لاخوي وصديقي الصدوق الغالي راشد السعيد اللي دائمًا وجوده في اي حفل يعني ترتيب ملكي من الالف الى الياء شكرًا من القلب".
وتفاعل الجمهور مع الصور معبرين عن إعجابهم بالفستان وبمظهرها الجذاب قائلا أحدهم: "دخيلي الأصفر واللي لابسه الأصفر"، وقال آخر: "اكيد يا ملكة يا مليكة انتي فوق فوق".
يذكر أن آخر أعمال أحلام أغنية "أنا مدري عن الناس" وهي كلمات بدر بن عبد المحسن وألحان الموسيقار طلال وإشارف عام خالد أبو المنذر.
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تشرفت باحياء حفل زفاف اميرتي الجميله العنود آل سعود كانت ليله ولا اجمل تحمل كل الحب والفرح ودائماً ايامكم سعاده واتمنى ان اكون اسعدتكم مثل ما اسعدت بوجودي بينكم شكراً لاخوي وصديقي الصدوق الغالي راشد السعيد اللي دائماً وجوده في اي حفل يعني ترتيب ملكي من الالف الى الياء شكراً من القلب والشكر لمدير اعمالي في الحفلات الخاصه #نائف نايف اليوسف @alyousef2030 ولمديره مكتبي وايدي اليمين اختي وصديقتي #مها_الحاج @mahaelhajj وشكراً لكل الجنود المجهولين واولهم #عامر_الحاج و لووووش @loushey شكراً من القلب @mohammed_vivid اخوي @mohd_haddadd اخوي و @reena.hairartist احبببببببكم الثلاثي العظيم 🌹🌹🌹🌹🌹والاطلاله الملكيه ما تكمل الا ب @daniansouli @nsoulijewelry اجمل واروع جولري للابد ذوق الذواق الراقيين اللي احبهم 🌹♥️
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