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أسعار الذهب تواصل الصعود خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:41 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليقترب من تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ 2016، مع تزايد الإقبال على المعدن الأصفر بسبب تزايد المخاوف من فيروس كورونا.

خفض معهد التمويل الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي إلى 1 بالمائة في عام 2020 الحالي، في أدنى قراءة منذ الأزمة المالية العالمية 2008.

وبالنسبة لتطورات "كوفيد-19"، طالبت منظمة الصحة العالمية كافة الدول ببذل قصارى جهدها لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" حيث وصل عدد الإصابات على الصعيد العالمي إلى 2241 حالة خلال 24 ساعة فقط، ليصبح الإجمالي 95.333 ألف شخص.

ومن المقرر صدور تقرير وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي ومعدل البطالة والميزان التجاري في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ويترقب المستثمرين حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية دالاس "روبرت كابلان"، عن الحروب التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية في وقت لاحق من اليوم.

وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1678.20 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1678.39 دولار للأوقية.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.6 بالمائة ليسجل مستوى 96.280.  
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الكلمات المفتاحية

كوفيد-19 فيروس كورونا العقود الأجلة التسليم الفوري اسعار الذهب

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