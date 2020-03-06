سهام الشعشاع تكشف عن سر بكاء إليسا على كلمات الأغنية الجديدة

ذكرت سهام الشعشاع، مؤلفة أغنية إليسا الجديدة، التي أبكتها عند سماع كلماتها أنها اتفاجئت بكل المواقع التي كتبت عن بكاء إليسا وعبرت عن فرحتها بذالك لأن كلمات الأغنية أثر في إليسا قبل غنائها له وأيضا هذا شئ يخوف لأنه يجب أن تكون هذه الأغنية بنفس مستوى الحملة عليها قبل تسجيلها.وقالت "الشعشاع" إليسا حدثتها وقالت لها أن الأغنية أبكتها قبل أن تنشر هذا عبر مواقع التواصل الإجتماعي منهم "تويتر" قائلة: "اليوم بكيت وأنا عم سجل الغنية راح اكشف عنوانا لأنو صار معروف وهوى قهوة الماضي..مافيي أوصف هالاحساس اللي جامع أجمل كلام من سهام الشعشاع مع لحن محمد رحيم اللي حافظني صوتي بتفاصيله".ويذكر أن إليسا شوقت الجمهور بألموها الجديد عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلة: "أنا عارفة إنكو عندكو أسئلة كتير عن الألبوم الجديد وعد هجاوب عن الأسئلة قريب جدا".