نادي الصيد يكرم لاعبي التايكوندو بعد تأهلهم للأولمبياد طوكيو 2020





احتفل مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة محسن طنطاوي مساء اليوم بثلاثى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل لاعبى النادى المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 مع لاعبة منتخب مصر نور حسين.

وشهد الاحتفال حضور محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة النادى ونائبه المهندس محمد همام و إيهاب حشيش أمين الصندوق ، وأعضاء المجلس محمد العقدة و محمد الشرقاوى و محمد شرف و احمد مجيب والدكتور محمد السحرتى والمهندس أحمد الشاذلى والمهندس حسين أبو السعود واللواء شيرين شمس المدير التنفيذى .

كما شهد الاحتفال حضور اللواء احمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد الافريقى ، و عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ونائبه خالد فوزي ، و عزة الفولى نائب رئيس الاتحاد العربى للتايكوندو ، ونادية صبحى سكرتير عام الاتحاد الافريقى ، وبطل العالم السابق عمرو خيرى، و رفاء شاهين مقررة لجنة التايكوندو بنادي اليد

بدأ الحفل بكلمة محسن طنطاوى مرحبا بالضيوف النادى وأعضاء الاتحاد المصرى والاتحاد الأفريقي والاتحاد العربى للتايكوندو والذين حضروا خصيصا لتهنئة أبطال النادى بعد انجازهم الرائع بالتأهل للأولمبياد معربا عن سعادته بالإنجاز الكبير الذى حققه أبطال التايكوندو بالنادى وتأهل ثلاثة لاعبين من فريق النادى للأولمبياد.

وأعرب اللواء أحمد الفولى عن سعادته بتأهل اربعة لاعبين مصريين للتايكوندو إلى طوكيو منهم ثلاثة من أبناء الصيد وإن دل ذلك فيدل على أن نادى الصيد من أكثر الاندية تفوقأ فى رياضة التايكوندو وهو الداعم الرئيسي للمنتخبات الوطنية فى جميع المراحل السنية.

فيما أبدي عمرو سليم عن فخره بتواجده فى تكريم أبطال مصر والنادى ، واعتزازه بكونه ابن من ابناء نادى الصيد الذين ساهموا فى تحقيق انجازات للصرح العريق ، موجهاً رسالة للاعبين الصاعدين بضرورة بذل أقصى الجهود ليستطيعوا التأهل لمنصات التتويج.