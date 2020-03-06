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سوزان نجم الدين ترد على موقف خلعها للحذاء والإنتقادات على السوشيال ميديا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:43 ص
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بوابة الفجر
مي مرسي
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ردت الفنانة سوزان نجم الدين من خلال إحدى الحوارت على التعليقات التي أساءت لها بسبب خلعها لحذائها لأنه يؤلم قدمها في إحدى الحفلات قائلة: " ما حبيت بعد التعليقات إنه انا انسانه طبيعية بالأخير وان احنا بشر".

وكانت "نجم الدين" قد ردت على هذه الإنتقادات من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "يالي شاغلين بالن برجلي" ومن التعليقات البارزة على خلع حذائها قال أحدهم"لأول مرة بشوف فنانة بتعمل ها الحركة".

وذكرت أنه يوجد اسمان من الوسط الفني يقصدوناها ويعجبون بهذه الإنتقادات عليها قائلة عنهم: "اسمين كتير مهمين ومعروفين كتير".

يذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين مسلسل "إبن أصول" والذي يشاركها في بطولته حمادة هلال وأمير كرارة وحمزة العيلي.
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الكلمات المفتاحية

سوزان نجم الدين خلع حذائها انتقادات

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