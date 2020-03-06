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إطلاق نار بتجمع سياسي في كابول

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:23 ص
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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وقع إطلاق نار في تجمع سياسي في غرب كابول، اليوم الجمعة، في ما يبدو أنه أول هجوم على العاصمة منذ توقيع الولايات المتحدة اتفاقاً مع حركة طالبان المتمردة يقضي بانسحاب قواتها، حسبما ذكر مسؤول أمني أفغاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: "وصلت القوات الخاصة الأفغانية وقوات الشرطة إلى الموقع".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم على مراسم في ذكرى عبد العلي مزاري، القيادي من اثنية الهزارة، ذات الغالبية الشيعية.

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