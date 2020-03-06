الفنان أحمد عزمي يتصدر "ترند" جوجل بعد وفاة والده وغياب زملائه

تصدر الفنان أحمد عزمي "ترند" محرك البحث جوجل، بعد وفاة والده أمس الخميس الموافق الـ5 من مارس 2020.





جنازة أحمد عزمي





وغاب عن جنازة والد أحمد عزمي الفناننون زملاء الممصل الشاب، وخلى تقريبًا من حضور زملاء المهنة، والتي خرجت من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام.





وفاة والد أحمد عزمي





وتوفى والد أحمد عزمي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، وشيعت جنازته بعد صلاة الظهر، بحضور كريم الحسيني صديق عزمي، ولم يحضر أي فنان آخر.





أبرز أعمال أحمد عزمي





قدم أحمد عزمي العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، والتي شارك فيها العديد من نجوم الساحة وعلى رأسهم يحيى الفخراني، الذي شاركه في "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، و"يتربى في عزو"، إلى جانب مسرحية "الملك لير".







