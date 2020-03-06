Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفنان أحمد عزمي يتصدر "ترند" جوجل بعد وفاة والده وغياب زملائه

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:25 ص
Advertisements
أحمد عزمي
أحمد عزمي
Advertisements
تصدر الفنان أحمد عزمي "ترند" محرك البحث جوجل، بعد وفاة والده أمس الخميس الموافق الـ5 من مارس 2020.

جنازة أحمد عزمي

وغاب عن جنازة والد أحمد عزمي الفناننون زملاء الممصل الشاب، وخلى تقريبًا من حضور زملاء المهنة، والتي خرجت من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام.

وفاة والد أحمد عزمي

وتوفى والد أحمد عزمي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، وشيعت جنازته بعد صلاة الظهر، بحضور كريم الحسيني صديق عزمي، ولم يحضر أي فنان آخر.

أبرز أعمال أحمد عزمي

قدم أحمد عزمي العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، والتي شارك فيها العديد من نجوم الساحة وعلى رأسهم يحيى الفخراني، الذي شاركه في "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، و"يتربى في عزو"، إلى جانب مسرحية "الملك لير".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة والد أحمد عزمي الفنان أحمد عزمي أحمد عزمي

أخبار تهمك

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 4 ساعات

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ يوم

فرمان جديد من باريس بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ ساعة و نصف

مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رد قوي لـ"الصحة" على إصابة فرنسيين بكورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أسرار من حياة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

ممثل بدرجة دكتوراه في الفن.. أبرز أدوار يحيى الفخراني بعد أداءه العبقري في "الملك لير"

معلومات هامة عن أحمد داش بعد تعرضه لحادث سير وتصدره "ترند" جوجل

"شبه بعض".. رانيا فريد شوقي تلتقط "سيلفي" مع والداها (صورة)

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

في غياب نجوم الفن.. أحمد عزمي يشيع جثمان والده إلى مثواه الأخير (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

08:29 ص

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

07:17 ص

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

08:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status