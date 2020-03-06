Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ بورسعيد: 600 ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن اليوم يعتبر عيدا للمحافظة لافتتاح المجمع الإسلامي وهو أكبر جامع موجود بقناة السويس، موضحا أن وزارة الأوقاف تولت تطوير المسجد، حيث ستقام شعائر صلاة الجمعة به اليوم.

وأشار "الغضبان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه ستنطلق النسخة الثالثة من المسابقة الدولية لحفظة القرآن الكريم والإنشاد الديني، حيث ستستقبل المحافظة أكثر من 41 دولة عربية وإسلامية وأوروبية، ومنهم 32 دولة أفريقية.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن المحافظة هي قاطرة التنمية لمصر، لافتا إلى أن ما وصلت له محافظة بورسعيد في ملف التحول الرقمي يفوق الخيال، حيث سجل 600 ألف مواطن من إجمالي 900 ألف سجلوا بياناتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع أنه تم إجراء أكثر من 16 ألف عملية جراحية كبرى، لافتا إلى أن المواطن يستطع أن يحجز موعد بالمستشفى وهو في منزله، حتى لا يحدث تكدس، معقبا: "فخور أني أشوف تطبيق مشروع التأمين الصحي شامل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظومة الصحة الجديدة محافظ بورسعيد الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

رد قوي لـ"الصحة" على إصابة فرنسيين بكورونا في مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ يوم

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان جديد من باريس بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 17 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

08:29 ص

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

07:17 ص

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

08:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status