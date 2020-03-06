محافظ بورسعيد: 600 ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي



وأشار "الغضبان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه ستنطلق النسخة الثالثة من المسابقة الدولية لحفظة القرآن الكريم والإنشاد الديني، حيث ستستقبل المحافظة أكثر من 41 دولة عربية وإسلامية وأوروبية، ومنهم 32 دولة أفريقية.



وأضاف محافظ بورسعيد، أن المحافظة هي قاطرة التنمية لمصر، لافتا إلى أن ما وصلت له محافظة بورسعيد في ملف التحول الرقمي يفوق الخيال، حيث سجل 600 ألف مواطن من إجمالي 900 ألف سجلوا بياناتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل.



وتابع أنه تم إجراء أكثر من 16 ألف عملية جراحية كبرى، لافتا إلى أن المواطن يستطع أن يحجز موعد بالمستشفى وهو في منزله، حتى لا يحدث تكدس، معقبا: "فخور أني أشوف تطبيق مشروع التأمين الصحي شامل".



قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن اليوم يعتبر عيدا للمحافظة لافتتاح المجمع الإسلامي وهو أكبر جامع موجود بقناة السويس، موضحا أن وزارة الأوقاف تولت تطوير المسجد، حيث ستقام شعائر صلاة الجمعة به اليوم.