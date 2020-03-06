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فايلر يتفقد أرضية ملعب مباراة الأهلي وصن داونز

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بتفقد أرضية ملعب لوكاس موريبي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالاستاد.

وحرص فايلر على النزول إلى الملعب وتفقدها مع رامي ربيعة مدافع الفريق الذي حضر المؤتمر.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز على استاد لوكاس موريبي، في الثالثة عصر غد السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، ويسعى لحسم التأهل للدور نصف النهائي في مواجهة بطل جنوب إفريقيا المقرر لها الثالثة عصر غد.
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