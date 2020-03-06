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نائب رئيس جنوب السودان يغادر القاهرة

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:10 ص
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نائب رئيس جمهورية جنوب السودان
نائب رئيس جمهورية جنوب السودان
وكالات
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غادر جيمس وانى إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان اليوم الجمعة، القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين.

هذا وكان استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، جيمس واني إيجا، نائب رئيس جنوب السودان، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مشيدا سيادته بعمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، ومؤكداً الحرص على تطويرها، وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان.

كما رحب الرئيس بالخطوة المهمة التي حققتها مؤخراً الأطراف في جنوب السودان بإعلان الرئيس "سلفا كير" وزعيم المعارضة "رياك مشار" عن اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذاً لمقررات اتفاق السلام، مشيراً إلى أهمية البناء على الزخم القائم على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كافة الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.

ومن جانبه، نقل "إيجا" تحيات الرئيس سلفا كير إلى الرئيس السيسي ، معرباً عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمناً التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفى جنوب السودان، والتى تأتى في إطار دور مصر الرائد على المستوى الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

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