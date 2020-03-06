الزمالك والترجي.. نتائج الفارس الأبيض أمام الفرق التونسية خارج الديار

سيكون عشاق الكرة العربية والإفريقية، على موعد مع مباراة هامة ومرتقبة، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، بين فريقا الزمالك والترجي، في المباراة التي تقام بينهما على أرضية ملعب رادس، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الزمالك قد انتصر في الذهاب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، على استاد القاهرة، وخاض الفارس الأبيض 17 مباراة أمام الأندية التونسية خارج الديار.





وهنا يستعرض "الفجر الرياضي" نتائج مباريات الزمالك ضد الأندية التونسية خارج الديار قبل مباراة اليوم.





إفريقيا

تقابل فريق الزمالك في 13 مباراة رسمية ضد أندية تونس بالبطولات الإفريقية على الأراضي التونسية، فاز في مباراتين، وخسر 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبي الفريق الأبيض 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا .. وجاءت نتائج تلك المواجهات كالتالي:





1984: الزمالك 1 – 1 الصفاقسي

1994: الزمالك 1 – 3 الترجي

1996: الزمالك 0 – 1 الصفاقسي

1997: الزمالك 0 – 2 الإفريقي

1999: الزمالك 0 – 2 النجم الساحلي

2001: الزمالك 1 – 3 الإفريقي

2002: الزمالك 1 – 1 الترجي

2005: الزمالك 2 – 1 الترجي

2005: الزمالك 1 – 2 النجم الساحلي

2011: الزمالك 2 – 4 الإفريقي

2015: الزمالك 3 – 1 الصفاقسي

2015: الزمالك 1 – 5 النجم الساحلي

2019: الزمالك 0 – 0 النجم الساحلي



