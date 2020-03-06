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فايلر: جاهزون لصن داونز والمباراة متكافئة

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد لوكاس موريبي: «مباراة الفريقين الموسم الماضي، أصبحت من الماضي، وعلينا أن ننظر إلى الحاضر والبطولة الحالية.. في القاهرة حققنا الفوز بهدفين دون رد على صن داونز، ولكن هذا لا يعني تأهلنا في البطولة».

وأوضح المدير الفني أن نتيجة الموسم الماضي كانت ثقيلة، ومباراة الفريقين غدا ستكون متكافئة، والأهلي أدى ما عليه في مباراة الذهاب في القاهرة وحقق الفوز بهدفين، ولكن النتيجة غير مطمئنة وعلى الفريق أن يحسم تأهله من جنوب إفريقيا.

وشدد فايلر على أن فريق صن داونز لم يهزم خارج أرضه في نسخة العام الجاري، وهو من الفرق القوية في القارة هذا الموسم، وعلى الأهلي أن يحسم التأهل هنا من بريتوريا.

وقال المدير الفني للأهلي: «قبل أي شيء هدفنا الأساسي أن نحقق لقب دوري أبطال إفريقيا، ونسعى إلى ذلك بكل قوة.. والبطولة بشكل عام قوية وتضم أفضل فرق في قارة إفريقيا.

وأشار فايلر إلى أنه لا يركز فيما يتم تداوله في الإعلام داخل جنوب إفريقيا، أو أي تصريحات تصدر من داخل صن داونز، وتركيزه فقط مع فريقه وتجهيزه لمباراة الغد.

وأشاد فايلر بالأجواء في جنوب إفريقيا، وأكد عدم وجود أي مشكلة للفريق فيما يتعلق بحالة الطقس، خاصة أن الأهلي جاء مبكرا؛ من أجل التعود على الأجواء هنا في بريتوريا.

وأكد المدير الفني للأهلي أنه يرفض فكرة إضاعة الوقت بشكل عام، وإنه يحب اللعب النظيف والمنافسة الشريفة.
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