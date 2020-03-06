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نجوى كرم تستعد لحفل غنائي في ألمانيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
مي مرسي
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تستعد المطربة نجوى كرم لإحياة حفل ليلة السبت في ألمانيا وشاركت صورة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعلنت عن استعدادها للحفل المقرر إحيائه غدا السبت7مارس قائلة: "إحنا في مطار بيروت في طريقنا لألمانيا راح نلتقي سوا بحفلتنا بكرة ليلة السبت".

وتستعد أيضا نجوى كرم لإحياء حفل غنائي آخر يوم 20 مارس في أحد الفنادق بطابا في مصر وروجت على هذا الحفل على حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال"كرم" أغنية "ملعون أبو العشق" وهي ألحان وتوزيع على حسون. 
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الكلمات المفتاحية

نجوى كرم حفل غنائي

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