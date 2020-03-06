وزيرا النقل والصناعة والتجارة يبحثان إنشاء طريق بين مصر وتشاد

ناقش وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اليوم الجمعة، مع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، سبل دفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية بين مصر وتشاد، من خلال دراسة تنفيذ الطريق البري ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين دول غرب أفريقيا.

وتم استعراض كل المقترحات الخاصة بالمشروع، وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة لوضع تصور نهائي للعرض على مجلس الوزراء والقيادة السياسية.





وجاء ذلك خلال اجتماعهما بحضور رؤساء هيئتي الموانئ البرية والجافة والطرق والكباري والنقل البري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات الوزراتين؛ لبحث عدد من الموضوعات المشتركة التي تخدم حركة التجارة مع عدد من الدول الأفريقية.





كما استعرض الوزيران، الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة الأفراد والبضائع بميناء السلوم البري مثل إنشاء عدد من الطرق داخل الميناء وتخصيص مسار سريع للبضائع سريعة التلف والتعاقد مع شركات متخصصة في شحن وتفريغ البضائع للمساهمة في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتوفير عدد من الموازين الإلكترونية بالميناء.





كما تمت مناقشة أثر تطبيق قرار تعريفة مقابل الخدمات على الجديد على حركة سيارات النقل وحجم البضائع حيث أفاد رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، بأن تطبيق القرار لم يؤثر مطلقا على حركة سيارات النقل التي تحمل البضائع ولا حجم البضائع التي يتم عبورها عبر الميناء.



