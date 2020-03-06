استكمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينتى السادات والنوبارية الجديدة

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بإنه جارٍ استكمال صيانة المسطحات الخضراء والأشجار بالمدينة، حيث تم قص وتقليم وتهذيب أشجار الفيكس الموجودة بعدة أحياء بالمدينة، وكذا زراعة مساحات أخرى بالنجيل الطبيعى لتكون متنفساً ترفيهياً لسكان المدينة.





وأوضح غنيم، أنه جارٍ تجميل وصيانة المسطحات الخضراء بالمدخل الرئيسى لمحكمة السادات وعدة مناطق أخرى، وذلك بزراعة نباتات الزينة والنجيل الطبيعى على جانبى المدخل، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة ومواكبة التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة.





وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، استمرار أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، وذلك ضمن خطة الجهاز لتكثيف أعمال الزراعة بواجهة المدينة والجزر والحدائق العامة، ومداخل المدينة ومخارجها.





وأضاف القصرى، أنه تم التنيه على مسئولى إدارة الزراعة بجهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية لما تم إنجازه من أعمال للحفاظ على ما تتمتع به المدينة من مظهر حضارى ومعمارى، مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذ الأعمال، تحت إشراف المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز والمشرف العام على إدارة الزراعة، والمهندس أشرف فتحى مدير إدارة الزراعة بالجهاز.



