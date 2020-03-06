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عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:08 ص
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الوزيرة
الوزيرة
منى صموئيل
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وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي عائدة من جمهورية الصين الشعبية في رحلة استمرت ما يقرب من الأسبوع، حملت فيها الوزيرة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.

جاءت الزيارة في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، متضمنة تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فيروس الكورونا المستجد "كوفيد - 19”

وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وصول الوزيرة قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مت الوزيرة والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.

وأشار إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس.
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
عاجل.. وزيرة الصحة تعود من الصين وتخضع للفحص بالمطار
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة وزارة الصحة هالة زايد الصحة

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