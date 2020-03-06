هل يعود كوتينيو إلى برشلونة؟

أوضحت تقارير صحفية، خطط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي برشلونة الإسباني، حول مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الجاري 2019-2020.

وذكرت صحيفة "سبورت"الإسبانية، أنه لا يزال هناك غموض حول مصير فيليب كوتينيو المعار إلى البافاري، حيث ينحصر مستقبل اللاعب ما بين الإستمرار في البافارى بتفعيل بند شرائه نهاية الموسم أو رحيله بعد إنتهاء فترة الإعارة.

ويعتقد مسؤولي برشلونة أن بايرن ميونخ سيقوم بتفعيل بند شراء كوتينيو في نهاية الموسم الحالي مقابل دفع 120 مليون يورو، وإن لم يتم ذلك، فإن البلوجرانا سوف يعمل على وضعه بقائمة الراحلين في إحدى عمليات التعاقدات الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى إن إدارة برشلونة تعتبر أنها لن تخسر فى حالة تطبيق أحد الإحتمالين في مستقبل فيليب كوتينيو، الأول إنتظار موقف بايرن ميونخ النهائي مع اللاعب بتفعيل خيار شرائه، أو الإستعداد لإدراجه ضمن إحدى صفقات الصيف، حال إستقرار النادى الألماني على عدم تفعيل بند شرائه.

وجدير بالذكر أن البرازيلي فيليب كوتينيو، يدخل دائرة إهتمام عدة أندية أوروبية للإنتقال إلى صفوفها نهاية الموسم، أبرزها ليفربول وباريس سان جيرمان.