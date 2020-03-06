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مكلارين تعلن الكشف عن سيارتها الجديدة Verdant Theme GT

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:56 ص
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Verdant Theme GT
Verdant Theme GT
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أعلنت قسم مكلارين MSO بشكل رسمي الكشف عن أحد أجمل نسخ GT بنمط حديث وطلاء خارجي متدرج، وتحمل السيارة اسم "Verdant Theme GT".

وحصلت سيارة Verdant Theme GT الجديدة على تدرج من الألوان الخضراء الفاتحة والداكنة تدعوها مكلارين Horsell ،Arbor و Steppe وتأتي الداخلية بقماش الكشمير عالي الجودة.

لم يتعرض قسم MSO للمحرك إطلاقًا، حافظت GT على محرك V8 سعة 4.0 لتر ينتج 620 حصان يدفع السيارة من 0-100 كم/س في 3.2 ثانية. ولكنها ما تزال سيارة مكلارين المخصصة للاستعمال اليومي.
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