مكلارين تعلن الكشف عن سيارتها الجديدة Verdant Theme GT

أعلنت قسم مكلارين MSO بشكل رسمي الكشف عن أحد أجمل نسخ GT بنمط حديث وطلاء خارجي متدرج، وتحمل السيارة اسم " Verdant Theme GT ".





وحصلت سيارة Verdant Theme GT الجديدة على تدرج من الألوان الخضراء الفاتحة والداكنة تدعوها مكلارين Horsell ،Arbor و Steppe وتأتي الداخلية بقماش الكشمير عالي الجودة.





لم يتعرض قسم MSO للمحرك إطلاقًا، حافظت GT على محرك V8 سعة 4.0 لتر ينتج 620 حصان يدفع السيارة من 0-100 كم/س في 3.2 ثانية. ولكنها ما تزال سيارة مكلارين المخصصة للاستعمال اليومي.