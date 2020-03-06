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"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:00 ص
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المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي
المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي
أحمد الشيخ
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أشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتجربة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تشغيل ٤ مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظات (القاهرة ـ البحيرة ـ بني سويف ـ المنوفية)، مؤكدا أن هذه المدارس تعد إحدى الأدوات الهامة جدا للاستثمار فى الإنسان، وإخراج أجيال من الكوادر الشابة المدربة والمتخصصة، للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد وزير الإسكان، أن تجربة المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، تواكب مساعى الدولة  فى الارتقاء بمستوي التعليم الفني، وتنمية المهارات، وتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة، حسب احتياجات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن طلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، يدرسون ٣ تخصصات (تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى - ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحى - تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي)، وتهدف المدارس إلى إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها فى المجالات المختلفة، مشيراً إلى ان الشركات التابعة تعمل علي تعيين خريجي المدارس الفنية بالكامل بشركاتها التابعة، وتتيح الفرصة لخريجيها للالتحاق بالجامعات المصرية، ويتم توفير أنشطة طلابية مختلفة، ورحلات ومسابقات علمية بهذه المدارس.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن من أهم مؤشرات نجاح تجربة المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، هو حصول خريجيها على المراكز الأولى فى التعليم الصناعى بنظام السنوات الثلاث، طوال الأعوام الماضية منذ إنشائها، وتخريج اول دفعة في 2010 / 2011، ووصل عدد الخريجين حتي عام 2019 إلى 2240 خريجا.

"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
"الإسكان": تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي الثانوية الفنية

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