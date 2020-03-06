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الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:55 ص
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مدينة 6 أكتوبر الجديدة
مدينة 6 أكتوبر الجديدة
أحمد الشيخ
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قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بجولة تفقدية بالمشروعات الجارى تنفيذها بمدينتى 6 أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة، يرافقه مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندسان عادل النجار، وشريف الشربينى، رئيسا جهازى المدينتين، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى للوزير، ومسئولو المشروعات والشركات المنفذة.

واستهل مسئولو وزارة الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، حيث أشادوا  بتقدم أعمال المرافق الجارية بالمنطقة من قبل الشركات المنفذة للأعمال.

كما شدد مسئولو الوزارة، على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى إستكمال تسليم الوحدات المتبقية من المشروع للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات فى أسرع وقت.

من جانبه، أشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى  أن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، يعد واحداً من أكبر مشروعات الإسكان الإجتماعى بمصر، حيث يبلغ عدد وحدات المشروع التى تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة نحو 70104  وحدات سكنية، وتضم منطقة الـ 800 فدان حوالى ٤٢٠٤٨ وحدة إسكان اجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو  ٣٧٩٦٨ وحدة بالمنطقة، وجارٍ تسليم الوحدات تباعًا بعد الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بتلك الوحدات.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم البدء في تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحى بربوة أكتوبر، بطاقة 105 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، وتم التسليم الابتدائى لمحطة رافع المياه بمنطقة ابنى بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/يوم.

وتفقد مسئولو الوزارة، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات بمدينة  6 أكتوبر، والتى تشمل، رفع كفاءة الطريق الرئيسى، وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين، بإجمالى طول 35 كم، وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية (كبارى، وكبارى مشاة)، وكذا الطريق الدائرى الأوسطى، من تقاطعه مع طريق الفيوم مروراً بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالى طول 30 كم، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وشدد المهندس خالد عباس، على الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وتكثيف العمالة وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري، مثنياً على جودة الأعمال.
كما وجه، المهندس خالد عباس، بدراسة تطوير الخطة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من المناطق المحيطة بمحاور الطرق، لتصبح محاور وشرايين تنمية تجارية وصناعية، وكذا عمل دراسة عاجلة لتطوير الخدمات على جانبى المحاور.
الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
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الكلمات المفتاحية

مدينة 6 أكتوبر الاسكان الاجتماعي 6 أكتوبر الجديدة

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