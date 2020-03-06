تعرف على موعد مباراة الترجي ضد الزمالك والقنوات الناقلة

الترجي ضد الزمالك.. يستضيف الترجي الرياضي التونسي، نظيره الزمالك المصري، اليوم الجمعة الموافق الـ6 من مارس 2020، في إياب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





الترجي ضد الزمالك





ويلعب الترجي ضد الزمالك على ملعب "رادس" معقل عملاق تونس، في مباراة ستكون قوية، حيث أنها لا تقبل القسمة على اثنين، ولابد وأن تنتهي بفائز يتأهل إلى نصف النهائي.





توقيت مباراة الترجي ضد الزمالك





وتنطلق مباراة الترجي ضد الزمالك اليوم في تمام الساعة الـ9 مساءًا، على ملعب رادس، الموافق الـ10 بتوقيت مكة المكرمة، الـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القناة الناقلة لمواجهة الترجي ضد الزمالك





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة الحقوق الحصرية، عن نقل المباراة وإذاعتها في الموعد المحدد، على قناة "بي غن سبورت 1".





ذهاب الترجي ضد الزمالك





وخسر الترجي ضد الزمالك في مباراة ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، في الجمعة الماضي الموافق الـ28 من فبراير 2020.



