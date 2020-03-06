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أسطورة مانشستر يونايتد يطالب بحسم مصير بوجبا

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طالب ريو فرديناند أسطورة فريق مانشستر يونايتد، إدارة الشياطين الحمر بحسم مصير الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الإنجليزي.

     

وقال فرديناند في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتصار مانشستر يونايتد على ديربي كاونتي 3-0 أمس الخميس:" حان الوقت ليقوم مانشستر يونايتد بالحديث مع بوجبا من أجل المستقبل".

 

وأكمل:" بوجبا هل يريد البقاء أو الذهاب؟ هل يريد سولشاير الاحتفاظ به؟ بمجرد أن يتم تسويته يمكنك بناء فريقك".

  

وكان اليونايتد قد تعادل مع برونو فرنانديز في يناير الماضي، وقدم اللاعب مستوى مميز، وفي وجود بوجبا سيكون اللاعبين ثنائي مميز في وسط اليونايتد.

 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ما يكفي للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا إذا أيدت محكمة التحكيم الرياضي حظر مانشستر سيتي لمدة عامين على كرة القدم الأوروبية.

 

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