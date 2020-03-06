عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية: إن استدعاء سفيريها بمصر والسودان، لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة.





المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نبيات جيتاتشو، أوضح في تصريحات خص بها موقع "العين الإخبارية" الإمارات، أن استدعاء الخارجية لعدد من السفراء في مصر والسودان وروسيا وبريطانيا ودول أخرى، إجراء روتيني وطبيعي تجريه من حين لآخر.





ونوه بأن استدعاء سفيري مصر والسودان، لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بـ"سد النهضة" التي تناولتها بعض وسائل الإعلام، وأنه يأتي في إطار الاستدعاء الروتيني للخارجية الإثيوبية لسفرائها بمختلف دول العالم.