Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشركة المسؤولة عن توزيع "الفلوس" عالميًا: أول فيلم يتعرض في 40 مدينة أمريكية

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:18 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
أعلنت الشركة الأجنبية المسؤلة عن توزيع فيلم الفلوس عالميًا للنجم المصري تامر حسني بأنه أول فيلم عربي في التاريخ يعرض في 40 مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية و كندا وذلك وسط نجاح جماهيري ساحق من مختلف الجنسيات العربية و الأجنبية ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ السينما المصرية.
كما أكد السيد محمد نقرو المسؤول عن توزيع فيلم الفلوس بالسعودية، على استمرار نجاح فيلم الفلوس حتى هذه اللحظة حيث حقق أعلى إيراد في تاريخ السعودية بل تخطى هذا العام الأفلام العالمية في الوطن العربي.

جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته تامر حسني، زينه،خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى ٤٠٠ مليون في جميع أنحاء العالم والوطن العربي، و ٥٠ مليون داخل مصر.
الشركة المسؤولة عن توزيع "الفلوس" عالميًا: أول فيلم يتعرض في 40 مدينة أمريكية
الشركة المسؤولة عن توزيع "الفلوس" عالميًا: أول فيلم يتعرض في 40 مدينة أمريكية
الشركة المسؤولة عن توزيع "الفلوس" عالميًا: أول فيلم يتعرض في 40 مدينة أمريكية
الشركة المسؤولة عن توزيع "الفلوس" عالميًا: أول فيلم يتعرض في 40 مدينة أمريكية
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ ساعة و نصف

فرمان جديد من باريس بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 3 ساعات

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 7 ساعات

رد قوي لـ"الصحة" على إصابة فرنسيين بكورونا في مصر

منذ 40 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ يوم

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ يوم

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:29 ص

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

07:17 ص

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

08:37 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

08:35 ص

مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

08:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status