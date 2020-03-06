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الشركة المسؤولة عن توزيع "الفلوس" عالميًا: أول فيلم يتعرض في 40 مدينة أمريكية
الجمعة 06/مارس/2020 - 10:18 ص
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نور طلعت
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أعلنت الشركة الأجنبية المسؤلة عن توزيع فيلم الفلوس عالميًا للنجم المصري تامر حسني بأنه أول فيلم عربي في التاريخ يعرض في 40 مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية و كندا وذلك وسط نجاح جماهيري ساحق من مختلف الجنسيات العربية و الأجنبية ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ السينما المصرية.
كما أكد السيد محمد نقرو المسؤول عن توزيع فيلم الفلوس بالسعودية، على استمرار نجاح فيلم الفلوس حتى هذه اللحظة حيث حقق أعلى إيراد في تاريخ السعودية بل تخطى هذا العام الأفلام العالمية في الوطن العربي.
جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته تامر حسني، زينه،خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى ٤٠٠ مليون في جميع أنحاء العالم والوطن العربي، و ٥٠ مليون داخل مصر.
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