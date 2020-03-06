الشركة المسؤولة عن توزيع "الفلوس" عالميًا: أول فيلم يتعرض في 40 مدينة أمريكية

أعلنت الشركة الأجنبية المسؤلة عن توزيع فيلم الفلوس عالميًا للنجم المصري تامر حسني بأنه أول فيلم عربي في التاريخ يعرض في 40 مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية و كندا وذلك وسط نجاح جماهيري ساحق من مختلف الجنسيات العربية و الأجنبية ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ السينما المصرية.

كما أكد السيد محمد نقرو المسؤول عن توزيع فيلم الفلوس بالسعودية، على استمرار نجاح فيلم الفلوس حتى هذه اللحظة حيث حقق أعلى إيراد في تاريخ السعودية بل تخطى هذا العام الأفلام العالمية في الوطن العربي.



