اخبار الطقس | أمطار رعدية تضرب بعض محافظات الجمهورية اليوم الجمعة وانخفاض بدرجات الحرارة

اخبار الطقس | تعرضت جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة، وتحديدًا بعض محافظاتها لحالة من الطقس الغير مستقر تخللها أمطار شديدة وصلت إلى حد الرعدية على بعض محافظات الجمهورية.





اخبار الطقس





وتتوقع الأرصاد أن تقل وتنخفض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، بنحو 7 درجات، بعدما شهدت اليام القليلة الماضية ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة.





اخبار الطقس اليوم الجمعة





ودعت الهيئة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر اليوم الجمعة وذلك نتيجة الحالة الغير مستقرة التي تشهدها البلاد، ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة لهذا التوقيت من العام.





اخبار الطقس وسقوط الامطار





وقالت الهيئة إن الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتكون متوسطة الشدة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.





اخبار الطقس الجمعة





وتقل فرص سقوط الأمطار بعد صلاة الجمعة، وتكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى السبت المقبل، مصاحبة بشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.





تحذيرات حالة الطقس





وحذرت الهيئة المواطنين من ارتداء الملابس الخفيفة، مؤكدًا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم وعدم تخفيفها، بجانب متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لمعرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار.



