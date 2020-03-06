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بدء التسجيل بكشوف عمومية 'الصحفيين' العادية

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:00 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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فتحت نقابة الصحفيين، التسجيل بكشوف الحضور للجمعية العمومية العادية، منذ قليل، ودعت أعضائها لحضور اجتماعها العادي، اليوم الجمعة، وذلك إعمالًا لنص المواد 33 و34 و35 من قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970.
 
ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50%+1 من الأعضاء المقيدين بجداول المشتغلين.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020، في موعد غايته أسبوع قبل الانعقاد، وذلك طبقًا للمادة 34 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1976.

ويناقش جدول أعمال الجمعية العمومية التالي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2019 إلى فبراير 2020.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2019، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام 2020.

4- تفويض المجلس في إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح والمتبع.

5- ما يُستجد من أعمال.
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