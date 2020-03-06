بعد استجابة السيسي لمطلبها.. سائقة الميكروباص: بحبك يا ريس

قالت رانيا محمد، سائقة الميكروباص: إنها سعيدة لمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي سيارة ميكروباص لها، مضيفة: "فوجئت بالاتصال، وكنت بذاكر لبنتي.. ومن فرحتي رميت كراسة بنتي من الشباك".





وأشارت "رانيا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن تتكفل بمصاريف أولادها كاملة، ولا يوجد أحد يساعدها في المعيشة، لافتة إلى أن والدتها أيضا سائقة ميكروباص، وتبلغ 65 عاما.



