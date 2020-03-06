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أمطار رعدية وسيول.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحراراة اليوم الجمعة

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:49 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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حالة الطقس.. شهدت الساعات الأولى من اليوم الجمعة، هطول أمطار على بعض محافظات جمهورية مصر العربية، وصلت إلى حد السيول على بعض المناطق، زامنها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها الصادر أمس على موقعها الإلكتروني، عن حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة، في مصر وبعد البلدان والمدن العربية.

حالة الطقس غير مستقرة

وقالت الهيئة، إن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق الـ6 من مارس 2020، يشهدها انخفاضاً ملحوظًا فى درجات الحرارة ، و تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا  بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا.

نشاط الرياح وحالة الطقس

وأضات الهيئة: "وحالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا  بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا   والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل  نهار بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط رياح".

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدلة نهارا بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط رياح، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس والملاحة البحرية

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية  ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا بارد ليلا ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل الحرارة  نهارا بارد ليلا، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة: 

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجات

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجات

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.


 


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