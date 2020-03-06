الزمالك يخشى ريمونتادا الترجي في قمة مثيرة بدوري أبطال إفريقيا

يتجدد اللقاء بين الزمالك والترجي، عندما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والإفريقية صوب ملعب رادس لمتابعة قمة نارية بين الزمالك والترجي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





الزمالك يخشى ريمونتادا الترجي

يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه في مباراة الذهاب بعدما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث يخشى أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ريمونتادا الترجي، وتكرار سيناريو نهائي نسخة 2018، وماحدث لغريمه الأذلي الأهلي الذي انتصر مع كارتيرون في الذهاب 3-1 قبل أن يخسر بثلاثية نظيفة في الإياب.





الترجي يتسلح بالأرض والجمهور لخطف بطاقة التأهل من الزمالك

على الجانب الأخر يتسلح فريق الترجي التونسي بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار بفارق أكثر من هدفين وتعويض هزيمة الذهاب، وكان الكاف قد أصدر عقوبات نارية ضد الترجي أبرزها إيقاف الثنائي خليل شمام وبن غيث لاعبا الفريق.





موعد مباراة الترجي ضد الزمالك

وتُقام مباراة الترجي ضد الزمالك في تمام الساعة الـ9 بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة، الـ10 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1.

وخسر الترجي ضد الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 1-3 التي استضافها "ستاد القاهرة الدولي" يوم الجمعة الموافق الـ28 من فبراير اماضي.