العوضي يروج لـ"لاختيار" بصورة مع الإرهابي هشام العشماوي





وعلق "العوضي" على الصورة قائلًا: "الاختيار رمضان 2020 هشام عشماوي"، وبادله المتابعون بتعليقات كله تحمل معاني التشجيع والحب له ومنها "هتبقى جبار"، بالتوفيق إن شاء الله".





مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.





يذكؤ أن الاختيار سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كرارة فى دور "منسى" وأحمد العوضى بشخصية "الارهابى عشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.





شارك الفنان احمد العوضي، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تجمعه بالإرهابي هشام عشماوي الذي خان الوطن وتم تنفيذ حكم الأعدام في مطلع الشهر الجاري.