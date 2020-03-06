Advertisements
Advertisements
Advertisements

العوضي يروج لـ"لاختيار" بصورة مع الإرهابي هشام العشماوي

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements
شارك الفنان احمد العوضي، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تجمعه بالإرهابي هشام عشماوي الذي خان الوطن وتم تنفيذ حكم الأعدام في مطلع الشهر الجاري.

وعلق "العوضي" على الصورة قائلًا: "الاختيار رمضان 2020 هشام عشماوي"، وبادله المتابعون بتعليقات كله تحمل معاني التشجيع والحب له ومنها "هتبقى جبار"، بالتوفيق إن شاء الله".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

يذكؤ أن الاختيار سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كرارة فى دور "منسى" وأحمد العوضى بشخصية "الارهابى عشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ ساعتين و 53 دقيقة

فرمان جديد من باريس بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ أقل من ساعتين

رقم جديد ينتظر محمد صلاح في البريمير ليج

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:29 ص

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

07:17 ص

مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

08:40 ص

فرمان جديد من باريس بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

08:50 ص

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

08:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status