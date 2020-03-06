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انخفاض 5 درجات وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:50 ص
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أمطار
أمطار
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية: إن حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد على مدار الأيام السابقة، انكسرت اليوم، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضا لأكثر من 5 درجات على مختلف قطاعات الجمهورية.

وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن المناطق الشمالية ستشهد سقوط أمطار ونشاط للرياح ورمال مثارة، وأن حالة عدم الاستقرار ستستمر لمدة يوم واحد فقط.

وأضاف أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها تدريجيا اعتبارا من الغد، وأن حالة الطقس تتراوح ما بين معتدل إلى دافئ.
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