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رقم جديد ينتظر محمد صلاح في البريمير ليج

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:29 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اقترب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، من تحقيق رقم مميز جديد في الدوري الإنجليزي، عندما يواجه بورنموث، غدًا السبت، في إطار الجولة الـ 29 من البريمير ليج.

 

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن بورنموث ضحية مفضلة لصلاح في البريميرليج، حيث سجل ضده 7 أهداف في 5 مباريات فقط، دون أن يفشل في زيارة الشباك خلال أي لقاء.

 

وتابعت الصحيفة، أنه حال نجاح صلاح في التسجيل غدًا، فإنه سينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع كريس وود مهاجم بيرنلي.

 

ونجح وود في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مباريات ضد وست هام يونايتد، دون أن يفشل في زيارة الشباك خلال أي لقاء.


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