ضبط 8600 علبة سجائر مستوردة بكفرالشيخ (صور)

تمكنت حملة مكبرة بمركز مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، من ضبط سيارة مخصصة لبيع السجائر المستوردة على المحلات بأسعار الجملة، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء.





وتم ضبط السيارة على أثر رصد لتحركاتها داخل المدينة وبيعها السجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي المقرر من وزارة المالية.





القوات داهمت السيارة لدى إحدى المحلات حال توزيعها السجائر وضبط الفواتير المدون بها أسعار أزيد من المقررة قانونا للمستهلك وعليه تم ضبط السيارة ومندوب التوزيع وتحريز كميات السجائر والتي وصلت إلى أكثر من 8600 علبة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع.

وتم تحرير المحضر رقم 168 لسنة 2020 امن دولة مطوبس والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

كما تم ضبط أحد محلات الجملة المخصصة ببيع حلويات الأطفال، حيث تم العثور داخل المحل على حلويات تباع للأطفال مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير أو المستندات الدالة عليها فضلًا عن الاشتباه في احتوائها على ألوان صناعية محظور تداولها.





وتم تحرير المحضر رقم 169 لسنة 2020 امن دولة مطوبس والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم.