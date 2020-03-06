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وزير السياحة والآثار يعلن مفاجأة بشأن كباش التحرير

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:09 ص
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تماثيل الكباش
تماثيل الكباش
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إنه تم الانتهاء من وضع المسلة وتركيبها، وجاهزة لإزاحة الستار عنها، موضحا أن الكباش التي سيتم وضعها في ميدان التحرير، ليس المعروضة بطريق الكباش.

وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه سيتم وضع الكباش بميدان التحرير، بعد الانتهاء من تنفيذ النافورة، معقبا: "أنا بطمن المواطنين.. الكباش محدش هيعرف يلمسهم".

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن المسلة ستكون مرتفعة، وسيتم وضع الكباش على قاعدة مرتفعة عن الأرض، وحولهم نافورة ومياه، متوقعا الانتهاء من عملية تطوير ميدان التحرير في نهاية شهر مارس.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والآثار كباش التحرير السياحة والآثار

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