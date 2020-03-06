وزير السياحة والآثار يعلن مفاجأة بشأن كباش التحرير

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إنه تم الانتهاء من وضع المسلة وتركيبها، وجاهزة لإزاحة الستار عنها، موضحا أن الكباش التي سيتم وضعها في ميدان التحرير، ليس المعروضة بطريق الكباش.





وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه سيتم وضع الكباش بميدان التحرير، بعد الانتهاء من تنفيذ النافورة، معقبا: "أنا بطمن المواطنين.. الكباش محدش هيعرف يلمسهم".



