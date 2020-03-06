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"صلاح الدين" تتوج ببطولة المدارس الدولية بحضور محمد شوقي مدرب المنتخب الأولمبي

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:01 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجحت مدرسة "صلاح الدين" الدولية في التتويج بلقب دورة المدارس الدولية لكرة القدم في نسختها الخامسة والتي أقيمت خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس الجاري على ملاعب نادي الزهور بالتجمع الخامس تحت رعاية جامعة Hertfordshire مصر.

 

وحصدت مدرسة "صلاح الدين" اللقب بعد فوزها على مدرسة "مينيس" بضربات الترجيح بنتيجة 3 - 2، عقب نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما حصلت مدرسة "المصرية" على المركز الثالث بعد الفوز على مدرسة "إيليت" بنتيجة 4 - 2.

 

وحرص محمد شوقي نجم منتخبنا الوطني الأول والأهلي السابق، والمدرب الحالي للمنتخب الأولمبي والذي نجح في الصعود لأولمبياد طوكيو المقبلة على تتويج الفريق الفائز وإلتقاط صورة تذكارية معه.

 

كما منح "شوقي" جائزة أفضل هداف في البطولة للاعب مدرسة "مينيس" بعدما سجل 12 هدفًا خلال البطولة التي شارك فيها 240 لاعبًا يمثلون 24 فريقًا من مختلف المدارس الدولية في مصر والتي تتبع نظم التعليم "البريطانية – الكندية – الأمريكية".

 

ومن المقرر، أن يطير لاعبو مدرسة "صلاح الدين" عقب فوزهم بلقب البطولة إلى إنجلترا لقضاء أسبوع في مدينة ليفربول وزيارة جامعة ليفربول جون موورز واستاد أنفيلد معقل "الريدز" والذي يلعب له نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح إلى خوض مباراة ودية مع أكاديمية ليفربول لكرة القدم.

 

وأوضح محمد عبد التواب رئيس مؤسسة "BESA" المنظمة للبطولة أن الزيارة لإنجلترا لن تقتصر على مدينة ليفربول فقط حيث سيقضي فيها الفريق 3 أيام قبل التوجه إلى مدينة نيوكاسل ولندن على أن يزور الفريق جامعتي "نورثامبريا وروهامبتون لندن" على الترتيب.

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