"مرور" البحر الأحمر تقدم إرشادات لقائدي السيارات

ناشدت إدارة مرور البحر الأحمر، برئاسة العميد محمد صلاح، مدير مرور البحر الأحمر، اليوم الجمعة، قائدي السيارات بالالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات في أثناء السير على الطرق السريعة والداخلية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ومن تلك الإرشادات:





1- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.





2- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.





3- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.





4- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.





5- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.





6- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.





7- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز في أثناء القيادة.





8- تجنب تخطي السيارات في أثناء السير بالطريق في الحالات التي يمنع فيها التخطي.





9- عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.





10- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.





11- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.





12- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.



