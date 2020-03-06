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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6-3-2020

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:40 ص
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أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 6-3 2020، في سوق العبور، وبذلك تواصل أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارها في الأسواق نتيجة لاستقرار حالات العرض والطلب وننشر فيما يلي أسعار الأصناف المختلفة من الخضراوات والفاكهة وجاءت على النحو التالي:

 
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2-4.5 جنيها، بينما سجلت أسعار البطاطس تتراوح 2-2.8جنيها، وسجلت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 -11جنيها، وسعر كيلو البصل 3 - 6جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات، سعر الكوسة5-7جنيهات، والخيار ما بين 4–5جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 8-10 جنيها.

 
وأسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

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